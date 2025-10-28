Protesi per capelli ecco i miti da sfatare | parla Lodoli di Hair Again
Da uno sgabuzzino alla periferia di Roma al mega centro di via Lincei inaugurato pochi mesi fa.. Da uno sgabuzzino alla periferia di Roma al mega centro di via Lincei inaugurato pochi mesi fa. Riccardo Lodoli, 30 enne brillante, non dimentica le sue radici: pettine, forbice e tanta voglia di aiutare gli uomini che lottano contro le calvizie. Oggi fa l’imprenditore ed ha fondato “Hair Again”, il centro punto di riferimento in Italia con sede a Roma e Bari. Oggi l’ha ingrandito per struttura e personale con oltre 200 metri quadrati tutti dedicati alle protesi per capelli, la vera rivoluzione di questi ultimi anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hair Again. Sema joho · Old film. È il momento di fare manutenzione e installare la nuova protesi capelli! Vieni a trovarci nel nostro centro a Roma e ti insegneremo come prenderti cura del tuo impianto. Prenota una consulenza gratuita. HAIR AGAIN Infoltiment - facebook.com Vai su Facebook
Real o fake? Ci pensa “Miti da sfatare“ - In questo mare magnum è interessante la pagina Instagram di Francesco Martinelli e Emilio Silvestri: ‘Miti ... Lo riporta lanazione.it