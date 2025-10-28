Da uno sgabuzzino alla periferia di Roma al mega centro di via Lincei inaugurato pochi mesi fa.. Da uno sgabuzzino alla periferia di Roma al mega centro di via Lincei inaugurato pochi mesi fa. Riccardo Lodoli, 30 enne brillante, non dimentica le sue radici: pettine, forbice e tanta voglia di aiutare gli uomini che lottano contro le calvizie. Oggi fa l’imprenditore ed ha fondato “Hair Again”, il centro punto di riferimento in Italia con sede a Roma e Bari. Oggi l’ha ingrandito per struttura e personale con oltre 200 metri quadrati tutti dedicati alle protesi per capelli, la vera rivoluzione di questi ultimi anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Protesi per capelli, ecco i miti da sfatare: parla Lodoli di Hair Again