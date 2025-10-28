Proseguono gli appuntamento con Mentre Vivevo | sul palcoscenico I 4 desideri di Santu Martinu di Dario De Luca

Riminitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo giunta alla 11° Edizione che l'associazione quotidianacom cura presso la Sala Teatro di Poggio Torriana (via Costa del Macello, 10).Domenica 2 novembre la rassegna ospita “I 4 desideri di Santu Martinu”, spettacolo proposto da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

