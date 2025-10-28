Pronto soccorso Errico FI | Ancora troppe attese la sanità resti priorità assoluta

Tempo di lettura: 2 minuti "Al Pronto soccorso di Benevento circa il 50% degli accessi sarebbe evitabile, mentre un paziente su quattro è costretto ad aspettare tempi molto lunghi per essere visitato". È quanto emerge dai dati 2024 dell'Ospedale "San Pio", al centro di una nuova riflessione di Fernando Errico, candidato al Consiglio regionale della Campania per Forza Italia, che torna a sollecitare un intervento immediato sulla rete sanitaria territoriale. "Questi numeri – spiega Errico – raccontano una realtà che non possiamo più ignorare. Il personale sanitario del San Pio, così come in altre strutture della provincia, lavora ogni giorno con abnegazione e grande professionalità, affrontando situazioni di emergenza e carenze strutturali con un senso del dovere encomiabile.

