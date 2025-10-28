pronta a portare anche a ferrara la rete di europa donna italia

"Sto lavorando per presentare la rete di Europa Donna Italia, che a livello regionale unisce 16 associazioni di volontariato e di pazienti (190 sono a livello nazionale), anche a Ferrara. Sono molte infatti sul nostro territorio le realtà attive con cui è possibile dare vita a collaborazioni di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno ". Così Paola Boldrini, nel nuovo ruolo di referente regionale e componente del Cda di Europa Donna Italia, nata a Milano, nel 1994, da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European School of Oncology. Un tema, quello della prevenzione e del tumore, su cui Boldrini si è spesa negli anni come parlamentare, nel ruolo di Vice Presidente della Commissione Sanità in Senato, e a cui ha dedicato parte del testo Dietro l’angolo (Giraldi Editore), uscito lo scorso anno, con testimonianze di persone sopravvissute al tumore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it