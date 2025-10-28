Pronostico Venezia-SudTirol | nemmeno il punto questa volta

Ilveggente.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia-SudTirol è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si è fermata sul campo della Carrarese la striscia di risultati utili consecutivi del Venezia. La classifica non è preoccupante, è ancora troppo presto per pensare che tutto sia compromesso, ma è il momento, immediato, di tornare alla vittoria per la squadra di Stroppa, che ha obiettivi di Serie A. (Lapresse) – Ilveggente.it Contro il SudTirol non dovrebbe essere poi così difficile per una serie di motivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico venezia sudtirol nemmeno il punto questa volta

© Ilveggente.it - Pronostico Venezia-SudTirol: nemmeno il punto questa volta

Scopri altri approfondimenti

pronostico venezia sudtirol puntoPronostico Venezia-SudTirol: nemmeno il punto questa volta - it Contro il SudTirol non dovrebbe essere poi così difficile per una serie di motivi. ilveggente.it scrive

pronostico venezia sudtirol puntoPronostico Venezia vs Sudtirol – 29 Ottobre 2025 - La sfida di Serie B tra Venezia e Sudtirol, in programma il 29 Ottobre 2025 alle 20:30 presso lo Stadio Pierluigi Penzo, promette equilibrio e intensità. Come scrive news-sports.it

pronostico venezia sudtirol puntoPronostico Venezia-Südtirol 29 Ottobre 2025: Stroppa non può più sbagliare - Venezia e Südtirol si sfidano mercoledì 29 ottobre alle 20:30 per la 10ª giornata della Serie BKT: il pronostico, le quote e l'analisi dettagliata svelano le migliori opzioni di scommesse per un match ... Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Venezia Sudtirol Punto