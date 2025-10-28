Venezia-SudTirol è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si è fermata sul campo della Carrarese la striscia di risultati utili consecutivi del Venezia. La classifica non è preoccupante, è ancora troppo presto per pensare che tutto sia compromesso, ma è il momento, immediato, di tornare alla vittoria per la squadra di Stroppa, che ha obiettivi di Serie A. (Lapresse) – Ilveggente.it Contro il SudTirol non dovrebbe essere poi così difficile per una serie di motivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Venezia-SudTirol: nemmeno il punto questa volta