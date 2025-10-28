Spezia-Padova è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ha avuto la forza di tenere duro, la società dello Spezia, nel momento in cui sembrava dovesse mandare via D’Angelo. Era tutto pronto per l’arrivo di Pagliuca, che aveva ricevuto l’ok da parte dell’Empoli per sedersi sulla panchina ligure. Poi lo stop. (Lapresse) – Ilveggente.it E questo ha portato lo Spezia a ricompattarsi attorno ad un tecnico che lo scorso anno è arrivato ad un passo dalla Serie A – finale playoff persa contro la Cremonese – e a vincere in maniera bella, forte, di personalità, sul non semplice campo dell’Avellino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Padova: il merito è della società