Pronostico Roma-Parma | per entrambe il miglior attacco è la difesa
Roma-Parma è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Gian Piero Gasperini, durante la sua mitologica avventura alla guida dell’Atalanta, ha stupito tutti per via del suo calcio offensivo e aggressivo, con la Dea che ogni anno segnava gol a caterve. Alla Roma, invece, sta accadendo il contrario: la forza dei giallorossi, finora, è una difesa da urlo, la meno perforata d’Europa insieme a quella dell’Arsenal. Dando un’occhiata ai principali campionati europei, infatti, notiamo che nessuno ha subito meno reti, appena tre in otto turni di Serie A. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
