Pescara-Avellino è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Pescara non vince dal 21 settembre; l’Avellino dal 27 settembre. Un mese e oltre, per entrambe, senza sorrisi e senza gioie. Ma se la classifica dell’Avellino è comunque positiva, perché prima i campani erano riusciti in ogni caso a mettersi un poco di affermazioni alle spalle, quella del Pescara adesso si è leggermente complicata. E servirebbe una bella sterzata per stare sereni. O per tornare in serenità. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Pescara-Avellino: ritorno al gol ma non alla vittoria