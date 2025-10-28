Pronostico Mantova-Catanzaro | le Aquile continuano a volare
Mantova-Catanzaro è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una grandissima prova di forza che ha salvato la panchina ad Aquilani e che manda un segnale a tutto il campionato: il Catanzaro c’è e vuole dire la sua fino alla fine, cercando di riprendersi, così come successo lo scorso anno, un posto nei playoff. (Lapresse) – Ilveggente.it La bella vittoria contro il Palermo al Ceravolo permette ai calabresi di pensare con un certo ottimismo a questo scontro con l’ultima della classe, il Mantova di Possanzini: una squadra che gioca bene, che ha anche le idee giuste per riuscire a creare anche delle situazioni importanti sulla trequarti avversaria, ma che segna poco (solamente sei gol in campionato) e subisce davvero tanto (16 i gol presi). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
