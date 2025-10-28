Colonia-Bayern Monaco è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla L’ultima squadra capace di vincere 13 partite di fila all’inizio di stagione è stato il Milan di Fabio Capello nel 1992-1993. Adesso il record è stato centrato dal Bayern Monaco di Kompany che vuole distruggerlo, in una partita da dentro o fuori, contro il Colonia in Coppa di Germania. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Eppure la rosa dei bavaresi appare corta rispetto a quella dello scorso anno. Sì, ci sono stati degli innesti, ma molti sono andati via. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Colonia-Bayern Monaco: Kompany vuole tutti i record