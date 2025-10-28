Cesena-Carrarese è una partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sono due squadre che hanno clamorosamente fatto una caterva di punti in trasferta Cesena e Carrarese. Soprattutto i padroni di casa sono la squadra in cadetteria che ha vinto più volta lontana dalle mura amiche. E’ successo, ad esempio, anche nell’ultima uscita, quella a Bolzano contro il SudTirol. Un gol e difesa. E tre punti a casa. (Lapresse) – Ilveggente.it Da quattro uscite in trasferta invece non perde la Carrarese: la formazione ospite è anche in piena zona playoff – ma manca tantissimo ovviamente alla fine – e sogna di uscire indenne anche da questo turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cesena-Carrarese: lo stop alla quinta volta