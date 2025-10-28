Pronostici Coppa di Germania 28 ottobre occhio alle sorprese | la quota merita

Coppa di Germania, non solo Eintracht-Dortmund: nel day 1 del secondo turno scende in campo pure il Lipsia, seconda forza della Bundesliga. In una settimana senza competizioni internazionali in Germania i riflettori sono puntati sulla coppa nazionale. Tra i club che prenderanno parte al secondo turno c’è pure il Lipsia, attualmente seconda forza della Bundesliga. I Roten Bullen, senza Europa di mezzo, al momento sembrano gli unici a poter insidiare – si fa per dire – l’irresistibile Bayern Monaco. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Coppa di Germania 28 ottobre, occhio alle sorprese: la quota merita

Contenuti che potrebbero interessarti

“Primo tempo” della Supercoppa italiana femminile. Domenica al “PalaDante” è Trissino-Matera, la sfida di ritorno è programmata per domenica 26 ottobre. La Newco Roller Matera di Valerio Antezza parte ancora con l’onore dei pronostici per cercare il Vai su Facebook

Pronostici Coppa di Germania 28 ottobre, occhio alle sorprese: la quota merita - Dortmund: nel day 1 del secondo turno scende in campo pure il Lipsia, seconda forza della Bundesliga. Lo riporta ilveggente.it

Pronostici, la Schedina del martedì: super quota a 27 con il Dortmund in trasferta e la coppa di lega inglese - Protagonisti gli impegni di Coppa di Germania e Coppa di Lega Inglese ... Si legge su assopoker.com

TV - La Coppa di Germania e la Ligue 1 live su Sky e in streaming su NOW, la programmazione - Martedì 28 e mercoledì 29 ottobre in campo per la Coppa di Germania e per il turno infrasettimanale di Ligue 1 francese va ... Da napolimagazine.com