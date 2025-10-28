Programmi TV martedì 28 ottobre 2025 | fiction film e talk show
“Il commissario Montalbano” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Il giorno più bello” su Sky Cinema. Guida ai programmi Tv della serata del 28 ottobre 2025. La prima serata del 28 ottobre 2025 si preannuncia ricca di proposte per tutti i gusti. Su Rai 1 torna l’intramontabile Commissario Montalbano, con una delle puntate storiche più amate dal pubblico. Canale 5 punta ancora sul successo delle serie turche con un nuovo episodio di La Notte nel Cuore, tra passioni e intrighi familiari. Rai 3 propone il cinema d’autore con Dogman, mentre su Sky Cinema spiccano titoli come Il giorno più bello, Moonfall e Hellboy. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Scopri altri approfondimenti
PROGRAMMI DI MARTEDI' 21 OTTOBRE ? PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita - facebook.com Vai su Facebook