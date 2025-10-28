Progettazione e sostenibilità | la sfida di Ance Catania per una Catania ‘Città spugna’

Dayitalianews.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Convegno durante la manifestazione Garden Day CATANIA – Ripensare la città come organismo vivo e resiliente, capace di assorbire, trattenere e riutilizzare le risorse naturali. È questa la visione al centro dell’incontro  “Rigenerazione urbana. Catania città spugna: da ipotesi progettuale a possibile realtà”, organizzato da  Ance Catania  nel programma della manifestazione  Garden Day. Un momento di confronto tra istituzioni, progettisti, accademici e professionisti del verde per immaginare una città più sostenibile, permeabile e socialmente inclusiva. «Da anni – dichiara il vicepresidente Ance Catania  Salvatore Messina  – ci viene riconosciuto il ruolo di player importante su temi di grande rilevanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

progettazione e sostenibilit224 la sfida di ance catania per una catania 8216citt224 spugna8217

© Dayitalianews.com - Progettazione e sostenibilità: la sfida di Ance Catania per una Catania ‘Città spugna’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Progettazione Sostenibilit224 Sfida Ance