Progettazione e sostenibilità | la sfida di Ance Catania per una Catania ‘Città spugna’

Convegno durante la manifestazione Garden Day CATANIA – Ripensare la città come organismo vivo e resiliente, capace di assorbire, trattenere e riutilizzare le risorse naturali. È questa la visione al centro dell'incontro "Rigenerazione urbana. Catania città spugna: da ipotesi progettuale a possibile realtà", organizzato da Ance Catania nel programma della manifestazione Garden Day. Un momento di confronto tra istituzioni, progettisti, accademici e professionisti del verde per immaginare una città più sostenibile, permeabile e socialmente inclusiva. «Da anni – dichiara il vicepresidente Ance Catania Salvatore Messina – ci viene riconosciuto il ruolo di player importante su temi di grande rilevanza.

