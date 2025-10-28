N egli ultimi anni le soap bar hanno vissuto una vera e propria rinascita. Non si tratta solo di nostalgia per il sapone solido dei nostri nonni: c’è qualcosa di profondamente contemporaneo nel loro fascino. In un mondo sempre più digitale, dove tutto è liquido, veloce e spesso usa e getta, la soap bar ci ricorda il piacere dei gesti lenti, quelli che possiamo toccare, annusare e scegliere con calma. Dal Sapone di Marsiglia alle creazioni moderne artigianali, ogni soap bar racconta una storia: di tradizione, natura e creatività. A Marsiglia, a Parigi e ormai in tante città del mondo, le boutique dedicate a queste saponette solide si trasformano in veri e propri templi sensoriali, dove i colori, i profumi e le texture diventano protagonisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Profumate, artigianali e sostenibili, le "soap bar" trasformano la routine quotidiana in un piccolo rituale di bellezza