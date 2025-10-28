Professione geometra Percorso di studi Incentivi agli studenti

Onori e merito alla professione del geometra, che resta fondamentale per il settore delle costruzioni. Così gli studenti delle prime classi degli istituti Cat - Costruzioni Ambiente Territorio (ex Geometri) che aderiscono a Rete ScuolAnce Umbria hanno effettuato una visita esperienziale alla Virtual Academy del Formedil - Cesf Perugia, provando i simulatori di mezzi di cantiere e visori di realtà aumentata. Tra questi studenti, anche i 97 beneficiari delle borse di studio (30mila euro) messe a disposizione da Ance Umbria, come sostegno a un percorso formativo, quello appunto del geometra, ritenuto importantissimo per il settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Professione geometra. Percorso di studi. Incentivi agli studenti

