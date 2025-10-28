Prof iper connessi la ricerca | Dimenticate le 18 ore ogni settimana se ne fanno il doppio

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati della ricerca del Cidi, il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, che ha condotto un’indagine attraverso un questionario somministrato a oltre mille e 800 docenti di Torino, Palermo e Napoli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

prof iper connessi la ricerca dimenticate le 18 ore ogni settimana se ne fanno il doppio

© Repubblica.it - Prof iper connessi, la ricerca: “Dimenticate le 18 ore, ogni settimana se ne fanno il doppio”

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’appello del prof Capozzi: "Si trattengano a Meldola i talenti della ricerca" - Docente di Chimica, collabora con l’Irst da oltre 15 anni: "È un’eccellenza. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Prof Iper Connessi Ricerca