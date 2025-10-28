Prof iper connessi la ricerca | Dimenticate le 18 ore ogni settimana se ne fanno il doppio
I risultati della ricerca del Cidi, il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, che ha condotto un’indagine attraverso un questionario somministrato a oltre mille e 800 docenti di Torino, Palermo e Napoli. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Si comunica che la prof.ssa Castellaneta e il prof. Leandro hanno organizzato un seminario sul tema “Confini tra giurisdizioni nazionali e internazionali con particolare riferimento all’esercizio della giurisdizione militare” . ?il 22/10; alle 10:00; in aula VI Vai su Facebook
L’appello del prof Capozzi: "Si trattengano a Meldola i talenti della ricerca" - Docente di Chimica, collabora con l’Irst da oltre 15 anni: "È un’eccellenza. Da ilrestodelcarlino.it