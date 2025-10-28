Produzioni ininterrotte a Crespi d’Adda festival di letteratura del lavoro

Continuano anche nel mese di novembre al villaggio operaio Unesco Crespi d’Adda (Bg) gli appuntamenti di Produzioni Ininterrotte, il Festival di letteratura del lavoro giunto quest’anno alla settima edizione. Il primo weekend del mese ospita all’Unesco Visitor Centre, in corso Manzoni 18, tre incontri che permettono al pubblico di attraversare diverse epoche e conoscere come il mondo del lavoro ha determinato importanti trasformazioni sociali. Lo facciamo con Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi che presentano Una casa di ferro e di vento (Nord, 2024), con Riccardo Maggiolo e l’incontro Lavorare è da boomer, titolo del suo libro scritto per Edizioni Fiordi Risorse nel 2024 e con la storica Beatrice del Bo, autrice di L’età del lume (Il Mulino, 2023). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

