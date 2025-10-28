Produzione in calo e prezzo in volo | il mondo sta per rimanere senza caffè

Il mondo rischia di restare a corto di caffè? Il 2025 si preannuncia destinato a essere un annus horribilis per la produzione di questo bene agricolo estremamente popolare e il combinato disposto tra tensioni commerciali e crisi ambientali rischia di produrre effetti strutturali. Negli ultimi giorni a fare da “pompieri” sono arrivati Donald Trump e Luis Inacio Lula da Silva, che si sono incontrati mentre si trovavano entrambi in Malesia per aprire un dialogo tra Stati Uniti e Brasile e risolvere le problematiche tariffarie (Washington ha imposto al gigante latinoamericano dazi al 50%). Un dato che ha raffreddato le tensioni sul caffè, portando il prezzo dei futures poco sotto i 4 dollari a libbra. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Produzione in calo e prezzo in volo: il mondo sta per rimanere senza caffè

