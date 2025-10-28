Produzione chimica giù da 4 anni ma +183% import di prodotti cinesi

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Buzzella: «L’anno scorso in Europa hanno chiuso impianti che fruttavano 11 milioni di tonnellate. Che oggi compriamo per lo più dall’Asia». Emanuele Orsini batte cassa in Ue: «Servono gli eurobond per sostenere l’industria». 🔗 Leggi su Laverita.info

