Produzione chimica giù da 4 anni ma +183% import di prodotti cinesi

Francesco Buzzella: «L'anno scorso in Europa hanno chiuso impianti che fruttavano 11 milioni di tonnellate. Che oggi compriamo per lo più dall'Asia». Emanuele Orsini batte cassa in Ue: «Servono gli eurobond per sostenere l'industria».

