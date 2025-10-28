Prodi smonta il teorema di Schlein e gela Gruber | Meloni? Nessun rischio per la democrazia

“La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo”. Parole e musica di Elly Schlein dal palco del Psoe ad Amsterdam, andato in scena nei giorni scorsi. Oltre alla risposta piccata di Giorgia Meloni, che ha parlato di delirio e vergogna per la leader del Partito democratico, anche Romano Prodi, ex premier e numero uno della sinistra, ha smentito il teorema di Schlein. Prodi è infatti intervenuto ad Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber: “Il problema è se la destra vuole perdere al voto, può perdere voti, è solo se c'è veramente un'alternativa di governo con un programma di governo, con degli obiettivi precisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prodi smonta il teorema di Schlein e gela Gruber: "Meloni? Nessun rischio per la democrazia"

Contenuti che potrebbero interessarti

La parola di Pietro è “pace”. Ma la pace non si conquista con gli slogan: si conquista vincendo. Nel nuovo episodio del podcast di Libero Quotidiano, Pietro Senaldi smonta il mito del pacifismo e racconta la realtà che nessuno vuole dire. - facebook.com Vai su Facebook

Otto e mezzo, Prodi smonta il teorema di Schlein e gela Gruber: "Meloni? Nessun rischio per la democrazia" - “La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo”. Secondo iltempo.it

Prodi affonda Schlein e il PD e smonta la solita retorica sul fascismo: “La democrazia non è a rischio” - Romano Prodi a Otto e Mezzo: critica la linea di Schlein e del PD, parla di centrosinistra in crisi e nega che la democrazia italiana sia a rischio. Si legge su tag24.it

Schlein e le preoccupazioni di Prodi. Zampa: "La politica non può essere solo movimentismo" - “Il fatto che la società italiana si mobiliti per una causa umanitaria, nobile, ha un suo grande ... Si legge su ilfoglio.it