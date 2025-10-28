Prodi sconfessa Schlein | Non c' è alternativa a Meloni Il centrosinistra ha girato le spalle all’Italia La democrazia non è a rischio

Romano Prodi non è tipo da scomuniche facili. E infatti non si unisce al coro che, nel centrosinistra, continua a denunciare un’Italia sull’orlo di un precipizio democratico. Semmai, vede un’altra emergenza: l’opposizione che non si oppone davvero al governo, che non sa parla al paese reale, che non rappresenta più un’alternativa politica. "Il centrosinistra ha voltato le spalle all’Italia", dice l'ex premier a Otto e Mezzo, quando la giornalista Lina Palmerini gli chiede chi siano gli elettori lasciati indietro. Risposta secca: "L’Italia". È un colpo a Elly Schlein e, più in generale, a un campo (largo) progressista che non vince un’elezione nazionale da vent’anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Prodi sconfessa Schlein: "Non c'è alternativa a Meloni. Il centrosinistra ha girato le spalle all’Italia. La democrazia non è a rischio"

Scopri altri approfondimenti

Diteci di che periodo parlate. L'unico che ricordo era il 40% alle Europee. In quel frangente era il centro sinistra, vero, quello pensato da Prodi, contro la destra fascista. Copriva l'intero campo democratico di centro e sinistra. C'era perfino Bertinotti! Porca zozza - X Vai su X

Prodi sconfessa Schlein: "Non c'è alternativa a Meloni. Il centrosinistra ha girato le spalle all'Italia. La democrazia non è a rischio" - Poi critica Meloni su Ue, manovra e “figli e figliastri”, ma ammette che potrà continuare a governare in ... Lo riporta ilfoglio.it

Otto e mezzo, Prodi smonta il teorema di Schlein e gela Gruber: "Meloni? Nessun rischio per la democrazia" - “La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo”. Riporta iltempo.it

Prodi affonda Schlein e il PD e smonta la solita retorica sul fascismo: “La democrazia non è a rischio” - Romano Prodi a Otto e Mezzo: critica la linea di Schlein e del PD, parla di centrosinistra in crisi e nega che la democrazia italiana sia a rischio. Segnala tag24.it