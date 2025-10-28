Prodi boccia Elly e gela Lilli | Non vedo un’alternativa al governo Meloni La democrazia non è a rischio video

Secoloditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romano Prodi non ha dubbi: in Italia non c’è una alternativa di centrosinistra a questo governo e nemmeno una emergenza democratica come detto anche dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein in una assemblea internazionale organizzata dai socialisti europei. E, per dirlo, quasi con voce rassegnata, il Professore ha scelto la trasmissione d i Lilli Gruber “Otto e mezzo” su La7, a cui ha preso parte anche la giornalista Lina Palmerini. Non fa nomi l’ex presidente del Consiglio e le intervistatrici seguono la medesima linea ma il riferimento al Pd e ad Elly Schlein, appaiono chiari, anche se la critica sembra essere rivolta a tutto il campo largo e ai partiti che lo compongono. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

