Processo Scarface per i giudici il clan Di Silvio non è mafia | pene ridotte e assoluzioni

I giudici della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma hanno fatto cadere l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso nel processo Scarface, che riguarda il clan Di Silvio. Pene ridotte e assoluzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

