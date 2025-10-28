Processo Magina la sentenza slitta | disposte nuove perizie sulla ferita al mento di Denny

Si profilano nuovi scenari nel processo in corso per la morte di Denny Magina, il 29enne livornese precipitato dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in circostanze ancora da chiarire. E l'attesa sentenza, che avrebbe potuto esserci. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

