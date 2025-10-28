Problema al flessore per de Roon | l' olandese sostituito nel primo tempo contro il Milan

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrattura al flessore sinistro per il centrocampista, che ha chiesto il cambio dopo venti minuti. Al suo posto in campo Brescianini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

problema al flessore per de roon l olandese sostituito nel primo tempo contro il milan

© Gazzetta.it - Problema al flessore per de Roon: l'olandese sostituito nel primo tempo contro il Milan

Argomenti simili trattati di recente

problema flessore de roonULTIM’ORA – Atalanta, De Roon fuori per infortunio contro il Milan: il motivo! E il voto… - La sostituzione è avvenuta al 19', ha quindi preso voto e per lui c'è un 6 nel live di ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Problema Flessore De Roon