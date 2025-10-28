Problema al flessore per de Roon | l' olandese sostituito nel primo tempo contro il Milan

Contrattura al flessore sinistro per il centrocampista, che ha chiesto il cambio dopo venti minuti. Al suo posto in campo Brescianini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Problema al flessore per de Roon: l'olandese sostituito nel primo tempo contro il Milan

