Probabili formazioni Juve Udinese Brambilla punta sulla difesa a tre | novità sul possibile attaccante titolare e su Yildiz… Le ultimissime

Probabili formazioni Juve Udinese, Brambilla punta sulla difesa a tre: tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelte. Archiviata la disastrosa era di Igor Tudor, esonerato dopo l'ottava partita consecutiva senza vittorie, la Juventus si affida a una soluzione interna per provare a fermare l'emorragia. Per la delicatissima sfida infrasettimanale contro l'Udinese, in programma domani sera all'Allianz Stadium (ore 18:30), in panchina siederà Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen promosso al ruolo di "traghettatore" in attesa della scelta definitiva sul nuovo tecnico (con Spalletti in pole).

