Primo bacio | come gestire l’imbarazzo e vivere al meglio questo momento speciale

Il primo bacio: un momento che segna una piccola, grande svolta e non solo a livello di relazione, ma anche a livello emotivo. È un mix tra paura, curiosità ed eccitazione, in cui l’ansia è parte centrale di questo momento. Ma ti svelo un segreto: è normale sentirsi un po’ in ansia e provare imbarazzo prima di vivere questa esperienza. Ricorda che nessuno nasce “esperto di baci” e a nessuno è richiesto di esserlo; ciò che è importante è vivere questo momento con il giusto trasporto, con cognizione, ma anche con un po’ di leggerezza. Ecco come gestire il primo bacio e cosa aspettarsi. Provare imbarazzo prima del primo bacio è normale. 🔗 Leggi su Dilei.it

