Prima il Gos e poi la trasferta | a Latina sarà esodo di tifosi granata

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sontuosa scenografia che dominava sugli spalti dello stadio Arechi, in occasione di Salernitana-Casertana, i tifosi granata sono pronti a mettersi in viaggio per la prima volta, in questa stagione. La revoca del divieto di trasferta, firmato dal ministro dell'Interno, Piantedosi, li. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

prima gos trasferta latinaPrima il Gos e poi la trasferta: a Latina sarà esodo di tifosi granata - Per la prima volta in campionato, dopo la revoca del divieto, i supporter della Salernitana potranno seguire la squadra fuori casa ... Come scrive salernotoday.it

Serie B Nazionale: la prima trasferta del Dany - Il lungo cammino del Consorzio Leonardo Dany Quarrata in questo primo storico viaggio in B Nazionale fa tappa al Palasport di Cisterna, nella tana della Benacquista Assicurazioni Latina. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Gos Trasferta Latina