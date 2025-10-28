Prima gioia stagionale al Manuzzi per il Cesena i gioielli Shpendi e Berti abbattono la Carrarese
Il Cesena batte 2-1 la Carrarese nel turno infrasettimanale trovando il primo hurrà al Manuzzi della stagione. Le reti di Shpendi su rigore nel primo tempo e di Berti nella ripresa rendono vano il gol di Finotto al 74'. Gli uomini di Mignani restano terzi in classifica salendo a quota 20 punti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
