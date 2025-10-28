Prima autoemoteca per il policlinico Foggia Destinata a colmare una storica lacuna della sanità in Capitanata

Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Foggia: La prima Autoemoteca del Policlinico di Foggia è destinata a colmare una storica lacuna della sanità in Capitanata. Il mezzo, alloggiato in un Fiat Ducato 3p, è stato consegnato questo pomeriggio in piazza Cesare Battisti a Foggia, alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo e di autorità civili e religiose, nell’ambito della cerimonia al teatro Giordano per la consegna del premio “Volto del Dono”, istituito dalla Regione Puglia e che riconosce l’impegno di donne e uomini che, con la loro generosità, contribuiscono ogni giorno a salvare vite. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

