prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (settembre 2025, ultimo dato disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

