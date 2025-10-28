Prezzi skipass 2025 | sciare in Italia diventa un lusso

Mentre l’Italia si prepara alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sciare nel Bel Paese sta diventando un lusso per pochi. Gli skipass hanno registrato aumenti record fino al 40% rispetto al 2021, trasformando la settimana bianca da tradizione popolare a esperienza elitaria. Secondo Assoutenti, l’associazione di tutela dei consumatori, questi rincari sono ingiustificati e rischiano di escludere ampie fasce di popolazione dalle piste. Rincari a due cifre e stagionali alle stelle. Il Dolomiti Superski con i suoi 12 comprensori, ha portato il giornaliero in alta stagione a 86 euro, mentre a Roccaraso si è passati da 47 a 60 euro in quattro anni, forse per arginare l’afflusso di migliaia di sciatori richiamati dal video della tiktoker Rita de Crescenzo nell’inverno 2024-2025. 🔗 Leggi su Panorama.it

