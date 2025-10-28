Prezzi dei carburanti in aumento | nuovo rialzo per il gasolio mentre cala la benzina

Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, con nuovi ritocchi al rialzo che arrivano in un momento già segnato da settimane di forte volatilità. Secondo l’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, i listini consigliati del gasolio tornano a salire, mentre la benzina registra un leggero calo dopo quattro rialzi consecutivi. Nel dettaglio, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due centesimi quelli del gasolio. Ip ha ritoccato al rialzo di un centesimo entrambi i prodotti, mentre Tamoil ha applicato un incremento di due centesimi sul gasolio. Un nuovo giro di rincari che precede l’aumento dell’ accisa sul gasolio previsto dal 1° gennaio 2026, misura che potrebbe pesare ulteriormente sui portafogli degli automobilisti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Prezzi dei carburanti in aumento: nuovo rialzo per il gasolio, mentre cala la benzina

