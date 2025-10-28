Previsioni meteo ottobre tra sole e piogge In arrivo il ciclone di Halloween
Una temporanea rimonta dell’alta pressione garantirà prevalenza di sole nelle prossime ore. Da mercoledì arriveranno prima le nubi poi i temporali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Maltempo in arrivo per Halloween. Le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/yprcr6mj - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, 28 ottobre con prevalenza di sole poi torna il maltempo - Inizio settimana stabile quasi ovunque con temperature nella media e venti in attenuazione. meteo.it scrive
Meteo Italia fine ottobre: quanto dura il caldo e cosa succede dopo - Le previsioni meteo annunciano una breve fase di stabilità sull’Italia, seguita da un nuovo peggioramento con temporali. Come scrive newsmondo.it
Bel tempo in arrivo ma per poco, dopo il sole ancora temporali: previsioni meteo - Ancora pioggia e quindi sole, con l'alta pressione in rimonta che si riprenderà a breve i suoi spazi. Segnala msn.com