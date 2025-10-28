Previsioni meteo Milano e Lombardia sole addio Il weekend di Ognissanti tra pioggia e cieli coperti
Milano, 28 ottobre 2025 – Sole e cielo azzurro, con temperature miti e piacevoli stanno per diventare un ricordo. Dalla seconda metà della settimana ci sarà un cambio di circolazione atmosferica con il ritorno di correnti umide atlantiche. Risultato, da domani e per tutto il weekend di Halloween, dei Santi e dei morti, il cielo sarà molto nuvoloso. Sono previste piogge, seppure deboli, un po’ su tutta la regione. Insomma, prepariamo ombrelli e impermeabili per il (non lungo) weekend di festività autunnali. Non farà freddo: le temperature minime sono attese in aumento, le massime si attesteranno in pianura tra 14-18 °C, generalmente vicine alle medie del periodo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
