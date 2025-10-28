Previsioni meteo fine ottobre | ultimi giorni tra sole e pioggia in attesa del Ciclone di Halloween

Sta per concludersi un mese di ottobre caratterizzato da forti contrasti meteorologici: un avvio segnato da caldo anomalo e giornate secche ha lasciato spazio, nelle ultime settimane, a temporali intensi e abbassamenti delle temperature. Gli ultimi giorni del mese seguiranno la stessa linea altalenante, alternando fasi di sole a piogge di stampo tipicamente autunnale. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il periodo compreso tra martedì 28 e venerdì 31 ottobre sarà diviso esattamente a metà: due giornate di tempo stabile e mite, seguite da un peggioramento legato all'arrivo del cosiddetto " Ciclone di Halloween ".

