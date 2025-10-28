Prevenzione sisma riunione al Comune con i dirigenti scolastici

Benevento, tavolo tecnico tra Comune, Provincia e scuole per la prevenzione sismica: Mastella smentisce fake news sulla chiusura degli istituti. Benevento, 27 ottobre 2025 – Il sindaco Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi hanno coordinato oggi una riunione con i dirigenti delle scuole del territorio comunale cittadino. Al tavolo tecnico hanno partecipato l’assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello, il consigliere delegato alla Protezione civile Italo Barbieri, il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino, il dirigente responsabile della Protezione civile Maurizio Perlingieri e Aniello Petito coordinatore Protezione civile Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

