Prevenzione quando lo sport si tinge di rosa

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’alba diversa quella di domenica sul litorale riminese: il rumore delle onde si è mescolato al battito dei cuori e all’energia di decine di persone unite da un unico colore, il rosa. È questo lo spirito che ha animato "Move for Pink", l’evento sportivo organizzato dal team di Elen Souza al Bagno Tiki 26 di Rimini, in occasione dell’ Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Tra esercizi, sorrisi e abbracci, ogni partecipante ha indossato un braccialetto rosa, simbolo dell’impegno collettivo per la prevenzione e della vicinanza a tutte le donne che combattono, o hanno combattuto, la malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prevenzione quando lo sport si tinge di rosa

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione, quando lo sport si tinge di rosa

News recenti che potrebbero piacerti

prevenzione sport tinge rosaPrevenzione, quando lo sport si tinge di rosa - Un’alba diversa quella di domenica sul litorale riminese: il rumore delle onde si è mescolato al battito dei cuori ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

prevenzione sport tinge rosaSport e Prevenzione, il Padel Village si tinge di rosa con In The Clauds - Un pomeriggio all’insegna dello sport, della solidarietà e della prevenzione ha animato il Padel Village, che domenica si è colorato di rosa grazie all’evento “Sport e Prevenzione”, organizzato dall’a ... trcgiornale.it scrive

prevenzione sport tinge rosaSuccesso a Civitavecchia per “Sport e Prevenzione”: il Padel Village si tinge di rosa con “In The Clauds” - Un pomeriggio all’insegna dello sport, della solidarietà e della prevenzione ha animato il Padel Village, che ieri si è colorato di rosa grazie all’evento “Sport e Prevenzione”, organizzato dall’assoc ... Riporta terzobinario.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Sport Tinge Rosa