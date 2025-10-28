Prevenzione quando lo sport si tinge di rosa

Un’alba diversa quella di domenica sul litorale riminese: il rumore delle onde si è mescolato al battito dei cuori e all’energia di decine di persone unite da un unico colore, il rosa. È questo lo spirito che ha animato "Move for Pink", l’evento sportivo organizzato dal team di Elen Souza al Bagno Tiki 26 di Rimini, in occasione dell’ Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Tra esercizi, sorrisi e abbracci, ogni partecipante ha indossato un braccialetto rosa, simbolo dell’impegno collettivo per la prevenzione e della vicinanza a tutte le donne che combattono, o hanno combattuto, la malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione, quando lo sport si tinge di rosa

