Prevenzione | in piazza San Giustino apre il Villaggio della salute di Komen

La campagna nazionale "La prevenzione è il nostro capolavoro", patrocinata dal Ministero della salute, fa tappa a Chieti con il Villaggio della salute di Komen Italia che sarà realizzato dal 29 ottobre al 1° novembre in piazza San Giustino.L'inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 29.