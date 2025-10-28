Presunto omicidio Fineschi fra i super periti

Presunto omicidio di Castellina in Chianti, durissimo scontro in aula fra i consulenti davanti al gip Andrea Grandinetti. Schierato il gotha della medicina legale per risolvere il giallo della morte di Franca Genovini, pensionata di 85 anni trovata senza vita il 7 agosto 2024 nella sua abitazione in viale IV novembre. Due passi dal centro storico del paese. Dal 9 ottobre dello scorso anno, infatti, è in corso un incidente probatorio fiume, chiesto dalla difesa di una delle indagate, una 36enne parente acquisita della Genovini. L’altra è una donna di 25 anni, originaria di Taranto. Entrambe accusate, in concorso, di omicidio doloso pluriaggravato, rapina pluriaggravata e riciclaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presunto omicidio, Fineschi fra i super periti

