È stato assolto a Forlì dall’accusa di corruzione Sergio Covato, ex funzionario della prefettura di Ravenna, per presunti favori all’ex deputato leghista Gianluca Pini. Assolti anche Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, e Gianluca Prati, all’epoca dei fatti contestati responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna. Lo ha deciso la Gup, Ilaria Rosati, pronunciando ieri la sentenza in un processo in abbreviato nato dall’inchiesta della Procura forlivese su una grossa fornitura di mascherine Covid non regolamentari all’Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro all’impresa di Pini, che in origine commercializzava bibite e alimenti: le mascherine, di provenienza cinese, si rivelarono poi prive dei requisiti richiesti, per cui ci fu una denuncia che fece partire le indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presunti favori all’ex deputato Pini. Assolto l’ex funzionario della Prefettura Sergio Covato