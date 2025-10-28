Prestiti fuori controllo con interessi oltre il 100% a Corleone imprenditore arrestato per usura
Imprenditore di Corleone arrestato per usura: prestiti con interessi oltre il 100%. Sequestrati beni e denaro dopo indagini dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
