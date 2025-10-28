Prestiti fuori controllo con interessi oltre il 100% a Corleone imprenditore arrestato per usura

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imprenditore di Corleone arrestato per usura: prestiti con interessi oltre il 100%. Sequestrati beni e denaro dopo indagini dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

prestiti fuori controllo con interessi oltre il 100 a corleone imprenditore arrestato per usura

© Notizie.virgilio.it - Prestiti fuori controllo con interessi oltre il 100% a Corleone, imprenditore arrestato per usura

News recenti che potrebbero piacerti

Cina: sussidi a interessi su prestiti dovrebbero stimolare consumi (Xinhua) - I piani di sussidio agli interessi sui prestiti per il consumo individuale e per le imprese di servizi dovrebbero sostenere i consumi, una componente chiave dell'economia cinese, ha ... Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Prestiti Fuori Controllo Interessi