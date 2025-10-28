Prestava soldi e poi pretendeva interessi del 100% | un imprenditore arrestato per usura
In cambio di alcuni prestiti avrebbe preteso interessi superiori al 100% su alcuni prestiti, nonché l'affitto di un negozio a titolo gratuito e l'acquisto di un immobile a un prezzo irrisorio: con l'accusa di usura è stato per questo arrestato dai carabinieri di Corleone un imprenditore di 37. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
