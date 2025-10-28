MANCIANO Uno spettacolare e inaspettato ‘ incontro astronomico ’ è stato catturato per caso la sera dello scorso 24 ottobre, poco dopo le 19,30 ora italiana: una meteora ha attraversato proprio la regione di cielo dove si trovava la cometa C2025 A6 Lemmon e, per un fortunato gioco prospettico, la scia rossastra lasciata dalla prima sembra avvitarsi e intrecciarsi intorno alla coda della cometa che era in realtà enormemente più distante, a circa 100 milioni di chilometri. L’immagine è stata ottenuta grazie agli strumenti del Virtual Telescope a Manciano, sotto il cielo più buio dell’Italia continentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Preso’ l’incontro tra una meteora e cometa Lemmon