Preso a calci e pugni dal sindaco di Crotone | la denuncia del consigliere

Preso a calci e pugni. Dal sindaco di Crotone. La denuncia arriva dal consigliere comunale Ernesto Ioppoli, esponente di una lista civica che sostiene la giunta comunale. In una nota stampa Ioppoli rivela di essere stato aggredito fisicamente e verbalmente dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce durante una riunione istituzionale convocata dal presidente della Provincia Sergio Ferrari, da poco eletto consigliere regionale della Calabria. «Preso a calci e pugni dal sindaco di Crotone». L’incontro era stato convocato per discutere della contestata realizzazione di alloggi popolari in via Israele, nel quartiere di Tufolo. 🔗 Leggi su Open.online

