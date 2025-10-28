Preso a calci e pugni dal sindaco arrivano le dimissioni dopo la denuncia del consigliere di Crotone

«Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni ». Con queste parole, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha annunciato le dimissioni dopo l’aggressione al consigliere di maggioranza Ernesto Ioppoli. «Non è mia intenzione – scrive – alimentare polemiche né cercare giustificazioni. Esprimo le più sincere scuse a Ioppoli e alla città. Ma quando solo le parole non bastano occorre il gesto. Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale. Spero che restituisca un clima di serenità politico-amministrativa di cui la città ha bisogno», conclude. 🔗 Leggi su Open.online

