Preso a calci e pugni Aggressione choc il politico si scaglia contro il consigliere comunale

Episodio choc nella politica locale italiana. Un consigliere comunale ha raccontato: “Sono stato come sempre sminuito dal Sindaco sulla quantità dei voti presi e sulla rappresentanza e successivamente aggredito con due pugni che mi hanno raggiunto alle spalle ed un calcio che mi ha raggiunto ad una gamba”. Il sindaco sarebbe stato fermato da alcuni presenti. L’episodio ha provocato reazioni durissime negli ambienti della politica locale. Scossone al Comune di Crotone: il sindaco Vincenzo Voce ha mantenuto un profilo istituzionale nelle ore successive, ma l’ aggressione al consigliere comunale Ernesto Ioppoli durante un incontro pubblico ha innescato una bufera politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it