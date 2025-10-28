Presi i ladri di stagione Razzie negli hotel chiusi merce rivenduta ai market

Appena calano le serrande e la stagione finisce, loro arrivano. Puntano agli hotel chiusi, quelli dove restano le ultime scorte di vino, olio e generi alimentari: un bottino facile da razziare e poi piazzare nei minimarket della zona. Sono le bande di ladri specializzate in furti nei magazzini o nelle dispense di hotel, bar e ristoranti, vero e proprio incubo degli esercenti della zona sud di Rimini. Uno degli ultimi colpi è avvenuto la scorsa settimana a Bellariva, dove i ladri avevano preso di mira un albergo chiuso da pochi giorni. I malviventi sono entrati forzando la porta laterale sinistra, probabilmente con un piede di porco, e hanno fatto sparire di tutto: bottiglie d’acqua, vino, olio, barattoli di olive, un aspirapolvere, un tostapane, perfino alcuni quadri appesi alle pareti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presi i ladri di stagione. Razzie negli hotel chiusi, merce rivenduta ai market

News recenti che potrebbero piacerti

Furto al Louvre, presi 2 dei 4 ladri: uno stava per scappare in Algeria. Pregiudicati, sono specializzati in colpi su commissione - facebook.com Vai su Facebook

Ladri Louvre, come sono stati presi? Gli oggetti abbandonati, i 150 prelievi di dna e il sospetto complice - X Vai su X

Ladri acrobati in quattro case Una notte di razzie in via Roma - Malviventi hanno colpito a raffica, tra le 19 e le 20, quattro appartamenti all’ora di cena quando gli inquilini non erano in casa, ma solo in un caso i residenti stavano cenando quando hanno sentito ... Segnala laprovinciadicomo.it

Ladri in casa, dopo le razzie nei locali e nelle osterie, furti anche nelle abitazioni. Il presidente Mantovani: «In autunno anche peggio» - E sulla Tradotta spariscono anche i gerani: Leone, il mecenate, dice ... Secondo ilgazzettino.it

Razzie dei ladri nelle auto, presa la banda dei finestrini: arrestati due 43enni, colpivano insieme ai figli - Di certo c’è un furto, quello nei confronti di una donna alla quale hanno strappato la borsa mentre lei era in auto, e per questo sono stati arrestati. Segnala ilgazzettino.it