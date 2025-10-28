Presi i ladri di stagione Razzie negli hotel chiusi merce rivenduta ai market

Appena calano le serrande e la stagione finisce, loro arrivano. Puntano agli hotel chiusi, quelli dove restano le ultime scorte di vino, olio e generi alimentari: un bottino facile da razziare e poi piazzare nei minimarket della zona. Sono le bande di ladri specializzate in furti nei magazzini o nelle dispense di hotel, bar e ristoranti, vero e proprio incubo degli esercenti della zona sud di Rimini. Uno degli ultimi colpi è avvenuto la scorsa settimana a Bellariva, dove i ladri avevano preso di mira un albergo chiuso da pochi giorni. I malviventi sono entrati forzando la porta laterale sinistra, probabilmente con un piede di porco, e hanno fatto sparire di tutto: bottiglie d’acqua, vino, olio, barattoli di olive, un aspirapolvere, un tostapane, perfino alcuni quadri appesi alle pareti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

