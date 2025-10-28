’Prendersi cura della Terra’ Gli esperti a confronto nel forum internazionale

Prosegue fino a giovedì il primo forum internazionale “Prendersi cura della Terra”, organizzato dal Comune della Spezia e dall’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini” in collaborazione con l’Ecological Society of America. L’apertura ieri a palazzo civico, alla presenza – tra gli altri – del sindaco Pierluigi Peracchini e del presidente dell’Accademia Giuseppe Benelli oltre che di Adrienne Sponberg, direttore delle pubblicazioni dell’American Ecological Society of America, e di Elisabeth Huber-Sannwald, caporedattore di Earth Stewardship. Il forum, ispirato dalla rivista Earth Stewardship promossa dall’Ecological Society of America, "mira a creare nuove basi socio-ecologiche che collegano conoscenza e azione per prevenire cambiamenti globali rischiosi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

